Les créateurs d'art attirent toujours autant au salon Nîmagine

Nîmes, France

Le traditionel Nîmagine au parc des expos de Nîmes. Vous avez jusqu'à ce dimanche, pour faire vos emplettes de Noël. 4.600 M2 et 150 créateurs autour de deux univers : la maison (mobilier, art de la table, luminaires) et la mode (bijoux, accessoires et textile). En 2018, 22.000 visiteurs "peut-être 3.000 de plus" espère Karine Boyer, responsable de cette 47e édition. "et depuis l'ouverture le weekend end dernier la tendance semble se confirmer".

Il y a aussi un échange avec le ou les créateurs

Daniel est Nîmois. Comme des centaines d'autres, il déambule dans les allées de Nîmagine. "Je n'étais jamais venu, pourtant je suis d'ici et fier de l'être". Daniel ne dira pas ce qu'il a acheté, "c'est pour ma maman, elle aime tout ce qui tourne autour des tortues", mais il a craqué au hasard de son parcours. "Il faut tourner en cercle concentrique, s’arrêter, repartir". Au delà du prix de l'achat, dit-il, "c'est la valeur et l'échange avec l'artiste qui importe".

Créativité, qualité et originalité

Travail de la terre, du textile, du métal, du verre, du bois, ou encore des matières synthétiques ou recyclées, tous les Métiers d’Art sont représentés. Un nouveauté de Nîmagine 2019, un espace dédié à l'art contemporain avec la présence d'une quarantaine d'artistes. Tous les Métiers d’Art sont représentés, avec eux des créations "extraordinaires" qui feront peut-être, LE cadeau insolite qui fera la différence au pied du sapin.