Nîmes : des affiches placardées pour dénoncer l'insécurité dans les rues de la ville

Lorsqu'on se promène dans l’Écusson, il est impossible de passer à côté de ces affiches, placardées sur les devantures de nombreux bars et restaurants. Au total, 120 affiches rappelant celles des mesures barrières contre le Covid-19... sauf qu'il s'agit de faire bloc contre le "Connard-virus" ! C'est un collectif de 4 femmes, appelé les Nîmoises, qui collent ces panneaux depuis plusieurs semaines. Elles ont créé une page Facebook qui porte le même nom... Le but de la démarche est simple : dénoncer l'insécurité dans les rues de Nîmes.

Une démarche qui s'adresse à tout le monde

Ce collectif, né spontanément autour d'une discussion, n'est ni politique, ni féministe assurent les 4 amies. Bien sûr, l'insécurité touche les femmes, mais aussi toute la population selon Coralie, l'une des membres : "Notre mouvement est vraiment pour tout le monde, c'est pour cela que les bonhommes sur notre affiche sont asexués. On a envie que tous les habitants, hommes, femmes, enfants, se sentent en sécurité."

Le collectif espère être entendu par Jean-Paul Fournier

Depuis qu'elles ont crée ce collectif et lancé leur campagne d'affichage, les 4 amies ont recueilli de très nombreux témoignages. "En discutant avec des serveurs et des serveuses, tous confiaient avoir déjà vécu un moment de violence, parfois d'humiliation", précise Émeline, membre du collectif Les Nîmoises. Elle l'avoue : dans les rues de Nîmes, elle ne se sent pas en sécurité. "Quand on rentre chez nous, qu'on traverse les rues, le moindre bruit, les moindres paroles qu'on peut entendre, c'est pesant."

Le collectif espère être entendu par le maire et compte sur la rencontre entre Jean-Paul Fournier et Gérald Darmanin le 23 septembre prochain. Les Nîmoises aimeraient que les forces de l'ordre obtiennent plus de moyens pour faire à ces agressions.