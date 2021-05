Nîmes désormais à la pointe du numérique grâce à la 5G

Après Toulouse, Montpellier et Perpignan, Orange lance la 5G ce mardi à Nîmes, Marguerittes, Caveirac et Milhaud. Quatre fois plus rapide que la 4G. En Occitanie, ce sont désormais 50 communes qui sont connectées.

Orange est donc le premier opérateur de téléphonie mobile à dégainer dans le Gard après avoir obtenu le plus de fréquences 5G en 3,5 GHz. Depuis ce mardi, Nîmes, Caveirac, Marguerittes et Milhaud en bénéficient donc à leur tour. Un déploiement "utile et responsable" assure Thierry Alignan, délégué régional d'Orange pour l'Occitanie Est. Utile parce que cela va permettre d'éviter la saturation là où le transfert de données augmente fortement. Responsable car les antennes 5G sont installées sur les relais qui accueillent déjà la 4G. La 5G permet également selon lui de diviser par dix la consommation d'énergie. Elle va surtout permettre de se connecter beaucoup plus rapidement. "L'utilisateur pourra par exemple avoir une visio de meilleure qualité. Il pourra télécharger plus rapidement ses photos sur le Cloud ou télécharger un film en cinq minutes plutôt qu'en un quart d'heure." Il faudra pour en bénéficier acheter bien sûr un téléphone compatible et souscrire un nouveau forfait. "Ça ne coûtera que trois à quatre euros en plus" assure Thierry Alignan.

De nouveaux usages pour les entreprises

Grâce au débit quatre fois plus important de la 5G , de nombreuses entreprises vont aussi pouvoir développer de nouveaux usages grâce à la rapidité de la connexion. "Ça permet d'avoir _dix millions d'objets connectés sur un même relais_poursuit Thierry Alignan. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire par exemple de la télémédecine. On va pouvoir réguler le trafic parce que les objets vont communiquer entre eux en temps réel. Il y a de multiples possibilités qui vont arriver. On l'a vu quand on a lancé la 5G au Havre, les robots connectés permettaient par exemple de nettoyer le port."

La poursuite du développement des antennes 4G

Pas question pour autant d'abandonner le déploiement de la 4G dans les zones blanches où le téléphone ne passe toujours pas. "_On continue à développer la 4G dans le monde rural et notamment dans le Gard où on a mis en service depuis 2020, _22 nouveaux sites dans les Cévennes et dans le centre du département. Sur les zones qui sont dites blanches notamment dans les Cévennes, chaque opérateur qui met son relais donne la possibilité aux autres de se raccorder à son réseau de manière à ce que les quatre opérateurs puissent fonctionner. Les personnes qui n'ont pas de smartphones peuvent encore utiliser des téléphones basiques grâce aux réseaux développés dans les années 90."

Pas d'incidence sur la santé

Est-ce que les nouvelles fréquences de la 5G vont augmenter notre niveau d'exposition aux ondes ? Pas plus que la 4G répond Orange. "On est soumis à une réglementation de l'Organisation Mondiale de la Santé. On n'a pas le droit de dépasser 61 volts par mètre. Sur toutes les mesures qu'on a effectuées pendant la période de test, on s'aperçoit qu'on n'a pas dépassé 2 volts. Les 28.000 études publiées au niveau mondial ne démontrent aucune nuisance sur la santé."