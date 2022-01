Nîmes en tête des villes où il fait bon vivre pour les retraités

Plus d'un habitant sur cinq (21,8 %) est retraité à Nîmes. La ville arrive d'ailleurs en tête des villes de plus de 100.000 habitants où il fait bon passer sa retraite selon un palmarès publié par Le Figaro. Moyenne générale : 15,4 sur 20. Angers et Besançon sont les deux autres villes sur le podium. Parmi les critères pris en compte par le journal, le prix d’achat au mètre carré, le cadre de vie et les services de santé. La ville obtient d'ailleurs la note de 18,2 pour son pôle santé. Concernant le cadre de vie qui comprend le climat, la sécurité et l'accessibilité, Nîmes obtient 16,8. Pour attirer ces retraités, "Les Senioriales" ont ouvert en 2018 une résidence services derrière la gare de Nîmes. 74 appartements au total, du T1 au T3 avec parking, conciergerie et services à la carte. Les résidents, autonomes sont chez eux. Ils peuvent recevoir qui ils veulent, avoir un animal de compagnie. "Les seniors préfèrent aujourd'hui s'installer dans une ville explique Stéphanie Villard-Gileni, la directrice. Nous, on a l'avantage à Nîmes, d'être à dix minutes des arènes sans les désagréments de l'Ecusson. On se développe autour des commerces de proximité et de la vie sociale, culturelle et événementielle de la ville, ce qui permet de profiter de tous ces avantages là. L'avantage pour les résidents, c'est d'être aussi à proximité des structures médicales, des centres hospitaliers et de faciliter leurs déplacements." Tranche d'âge majoritaire : entre 80 et 90 ans. Un tiers dans la tranche 60/75.

On prend sa retraite à Nîmes pour de nombreuses raisons

Tous les résidents ont une bonne raison d'avoir choisi Nîmes. Jocelyne, 71 ans, par exemple, a fait toute sa carrière dans la ville. Malgré une maison en Lozère, elle a décidé de vivre ici, une fois devenue veuve. "Je suis atteinte de DMLA, je ne peux plus conduire et je ne pouvais pas rester toute seule. Ici, j'ai tout sous la main. Je peux aller voir mes enfants ou les recevoir et garder ma petite-fille quand il y a besoin." Jeanne et Janine, elles sont venues s'installer à Nîmes pour se rapprocher de leurs enfants. "Je ne regrette pas Paris" confie Jeanne. Janine qui a longtemps vécu à Metz elle préfère la Lorraine. "J'avais moins froid. Et puis ici, le centre-ville est tout petit. Tout est excentré." Venue de Seine-et-Marne pour le soleil du Sud, Michèle, 73 ans avoue ne pas se sentir complètement en sécurité dans la ville. "A partir de 16/17h, je ne sors plus ou seulement si je suis accompagnée." La plus heureuse ? Ginette, 91 ans revenue dans la "grande ville". "Quand j'étais jeune, on faisait les vendanges, on venait s'habiller à Nîmes ! J'ai travaillé pendant 40 ans au Grau-du-Roi. Mais en vieillissant, on se retrouve seule. Je commençais à devenir déprimée, j'étais pas bien. Je me suis dit qu'ici, je trouverais des camarades et des personnes avec qui parler."