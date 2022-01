Nîmes gagne 11 places dans le classement des villes où il fait bon vivre

Le JDD dévoile le palmarès 2022 des villes et des villages où il fait bon vivre. Il est réalisé par l'association du même nom. Ce classement "illustre les grands mouvements de population à l'œuvre et la revanche des territoires oubliés". C'est une première en trois ans dans le classement des villes : Annecy n'est plus en tête, c'est Angers qui est récompensée. Pour les villages (communes de moins de 2.000 habitants), la station basque de Guéthary détrône la commune mosellane de Peltre, au sud de Metz. Pour Nîmes, il y a encore du chemin à parcourir mais la ville progresse !

Nîmes se retrouve cette année à la 35e place : c'est onze de mieux que l'an dernier !

Pour établir ce classement, l'association prend en compte les grandes évolutions démographiques en cours. Une catégorie "attractivité immobilière" a également été ajoutée cette année. On peut évidemment y percevoir les effets de la crise sanitaire, et le besoin des français de quitter les métropoles, pour retrouver des villes moyennes et des maisons avec jardin en particulier.

Le triptyque "PLM", pour Paris, Lyon, Marseille, est en recul : Paris n'occupe que la 66e place (Onze places de moins en un an) , Lyon est 63e (-7) et Marseille 93eme (en recul de huit places).

Le Top 50 2022 des villes où il fait bon vivre :

1. 1 -Angers (49), +2 places par rapport à 2021

2. Annecy (74), -1

3. Bayonne (64), -1

4. La Rochelle (17), =

5. Caen (14), +1

6. Le Mans (72), -1

7. Nice (06), =

8. Lorient (56), +2

9. Brest (29), +2

10. 10 - Rennes (35), +2

11. Avignon (84), -2

12. Biarritz (64), +7

13. Cherbourg-en-Cotentin (50), +2

14. Bordeaux (33), -6

15. Anglet (64), +6

16. Strasbourg (67), -3

17. Rodez (12), -1

18. Tours (37), +6

19. Pau (64), -5

20. 20- Le Havre (76), -3

21. Chambéry (73), +2

22. Metz (57), -4

23. Nantes (44), -1

24. Dijon (21), +1

25. Lannion (22), +2

26. Saint-Étienne (42), -6

27. Saint-Brieuc (22), +1

28. La Roche-sur-Yon (85), +11

29. Limoges (87), -3

30. 30 - Cannes (06), =

31. Antibes (06), +9

32. Montpellier (34), +5

33. Toulouse (31), -4

34. Quimper (29), +8

35. Nîmes (30), +11

36. Orléans (45), -2

37. Levallois-Perret (92), -5

38. Courbevoie (92), -7

39. Toulon (83), -6

40. 40 - Boulogne-Billancourt (92), -5

41. Châteauroux (36), -5

42. Hyères (83), +9

43. Saint-Malo (35), +19

44. Nogent-sur-Marne (94), +3

45. Versailles (78), +4

46. Colombes (92), -8

47. Asnières-sur-Seine (92), -6

48. Rueil-Malmaison (92), -5

49. Nanterre (92), -5

50. 50 - Aurillac (15), +2

Le Top 50 2022 des villages où il fait bon vivre :

1. 1 - Guéthary (64), +1

2. Peltre (57), -1

3. Épron (14), =

4. Martinvast (50), =

5. Authie (14), =

6. Saint-Quay-Perros (22), +4

7. Théoule-sur-Mer (06), -1

8. Buros (64), -1

9. Vantoux (57), -1

10. 10 - Sonnaz (73), +7

11. Laloubère (65), +2

12. Mazères-Lezons (64), +18

13. Biard (86), +9

14. Marcellaz-Albanais (74), +4

15. Cambes-en-Plaine (14), +12

16. Les Loges-en-Josas (78), -7

17. Ploulec'h (22), -1

18. Mey (57), -3

19. Voglans (73), +18

20. 20 - Falicon (06), -6

21. Le Pin (77), -9

22. Piscop (95), -11

23. Niederhausbergen (67), +5

24. Ahuy (21), +15

25. Nouainville (50), -4

26. Cagny (14), +27

27. Quintal (74), +22

28. Deyvillers (88), -3

29. Menthon-Saint-Bernard (74), +2

30. 30- Laguenne-sur-Avalouze (19), -11

31. Varois-et-Chaignot (21), +13

32. Aiguilhe (43), +2

33. Jouy-aux-Arches (57), -7

34. Chalezeule (25), +1

35. Marnes-la-Coquette (92), -11

36. Barberey-Saint-Sulpice (10), +24

37. Warcq (08), +3

38. Poey-de-Lescar (64), +19

39. Ouges (21), +24

40. 40 - Jeuxey (88), -7

41. Saint-Jeoire-Prieuré (73), +30

42. Plouisy (22), +22

43. Nieul (87), +31

44. Le Vernet (03), +1

45. Saint-Pavace (72), +24

46. Tillé (60), +6

47. Lannoy (59), -5

48. Ménétrol (63), -16

49. Saint-Arnoult (14), +39

50. 50 - Charmeil (03), +1