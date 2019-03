"Nîmes", la nouvelle application mobile de la ville, qui facilite le quotidien des usagers

"Nîmes", la nouvelle application mobile de la ville disponible. Depuis leur smartphone les usagers auront accès aux services et informations. Les menus des cantines scolaires, les démarches administratives mais également toutes les actualités de la ville sportives ou culturelles.

Nîmes, France

"Nîmes", la nouvelle application mobile de la ville disponible sur tous les stores Androïde et Apple. Depuis votre smartphone vous aurez accès aux services et informations. Les démarches administratives, un raccourci pour payer son stationnement mais également toutes les actualités de la ville sportives ou culturelles. Un moyen d'informer les citoyens, en temps réel de l'actualité municipale, de répondre à leurs besoins immédiats et de faciliter leur quotidien.

"Nîmes", un espace de démarches ou d'information, ludique et convivial

Menu des cantines scolaires, état civil, un système de géolocalisation qui permet, par exemple, de trouver toutes les bibliothèques autour de soi, lien vers les réseaux sociaux et même la météo, l'application '"Nîmes" est complète. Un espace de démarches mais aussi un espace d'information. Sur l'actualité de la ville, ses événements, concert, théâtre, sports, filtrés par périodes et catégories.

Une nouvelle démarche en ligne de participation citoyenne

La ville veut améliorer ses relations avec les usagers confrontés au tracas du quotidien. Une fonctionnalité "signaler" qui permet de répondre à leurs besoins immédiats. Un souci de propreté, d'éclairage public, une adaptation du niveau de luminosité, un jeu urbain dégradé, des animaux errants, une fuite d'eau. Nous n'avons pas le temps forcément de prévenir les services et le souci sans solution devient problème.

Il suffira désormais avec cette appli "signaler", avec son smartphone, de joindre une photo, de localiser l'endroit, de faire une courte description par mail et d'envoyer. Les services concernés feront en retour par mail également indiquant l'action mise en œuvre pour régler le dysfonctionnement. Une nouvelle option en ligne de participation citoyenne qui devrait améliorer la vie des nîmoises et des nîmois.