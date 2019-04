Nîmes, la ville où les loyers sont parmi les moins chers de France

Nîmes, France

Nîmes parmi les villes les moins chères de France pour y être locataire : 10,50€ du mètre carré. Seule la ville de Saint-Etienne fait moins avec 8€ du mètre carré. Et l'agence Clameur qui a fait cette étude a répertorié les dix villes les moins chères. Après Saint-Etienne et Nîmes, on trouve Angers, Toulon, Le Havre, Dijon, Reims, Rennes, Grenoble et Villeurbanne. Et l'étude de noter que si Nîmes se caractérise par un marché locatif très actif et des tarifs à la location parmi les plus bas du marché, elle offre également une solution de repli aux candidats à l'accession à la propriété qui n'ont pas les moyens financiers pour acheter à Montpellier. Montpellier plus chère que Nîmes à l'achat, et plus chère aussi à la location, 14€ du mètre carré soit 33% de plus que Nîmes.