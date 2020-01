Une "semaine de taille Everest" pour le Nîmes Olympique

Les Crocos, à la 19e place du classement de la Ligue 1, et plus mauvaise attaque du championnat, affrontent ce samedi soir Reims, 2e défense du championnat. Un match à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère.

Nîmes, France

Si la situation n'est pas désespérée - il reste encore une moitié de championnat à jouer- elle est grave. Le Nîmes-Olympique est 19e au classement de la Ligue 1 et les joueurs affrontent ce samedi soir, aux Costières, le 6e, Reims. Au-delà du classement, Reims possède la deuxième défense du championnat or, pour gagner, il faudra percer cette défense, et les Crocos sont classés 20e et dernière attaque. Sur le papier, c'est donc compliqué.

Toutefois un match se joue sur une pelouse, tout est donc possible, mais comme le reconnaissait il y a à peine quelques jours Bernard Blaquart, l'entraîneur nîmois. Les Crocos n'ont plus gagné en championnat depuis une éternité : depuis le 21 septembre, 1-0 contre Toulouse

"On a besoin d'une victoire rapidement. Si ce n'est pas samedi, il faut que ça soit mercredi [mercredi 15 janvier, avec le match Nîmes-Rennes]. Si c'est les deux, youpi. Si c'est aucun des deux, ça commencera à chauffer pour nous... On a gagné 2 matchs à domicile en 6 mois, en gagner 2 en 4 jours... pour nous c'est l'Éverest". Bernard Blaquart

Un match à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi 20 heures.

