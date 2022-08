VIDÉO - Nîmes olympique : Rani Assaf annonce une réunion dans les 15 jours avec tous les supporters

Le président du Nîmes olympique vient à peine de faire sa rentrée médiatique que son agenda est déjà bien rempli. En effet, Rani Assaf a prévu d'échanger avec les supporters. Si cette rencontre n'est pas une nouveauté, la date et le format n'étaient pas encore fixés. On en sait donc désormais plus. Ce rendez-vous aura lieu "dans les deux semaines qui viennent", a annoncé ce mercredi matin sur France Bleu Gard Lozère le patron des Crocos. Il s'agira, précise-t-il, d'une réunion sous forme de questions-réponses "et ouverte à tous". En clair, le groupe des Gladiators Nîmes (GN) pourra notamment y participer. "C'est ouvert à tous les supporters", conclut sur ce volet Rani Assaf.

Pas de réouverture du Pesage Est

Entre le président du Nîmes olympique et le GN, les relations sont glaciales, voire inexistantes, en particulier depuis de longs mois. Une situation qui avait d'ailleurs conduit à la fermeture du Pesage Est. Et à ce stade, hors de question pour Rani Assaf de le rouvrir :

"Des gens qui m'ont insulté, qui sont venus taguer chez moi, qui mettent leurs priorités et leurs envies avant les priorités et les intérêts du club, je maintiens : ces gens-là n'ont plus leur place dans le stade, sauf s'ils changent de logiciel."

En attendant, le patron des Crocos a fait une autre annonce : le nouveau stade devrait ouvrir à la fin du mois de décembre. "On espère jouer là-bas les deux dernières journées de fin décembre, précise Rani Assaf. Juste après la coupe du monde. Donc, c'est bientôt, dans quatre mois. Et on y travaille d'arrache-pied."

Au moins deux nouvelles recrues

D'ici-là, le Nîmes olympiques devrait s'être un peu plus renforcé. Avant la fin du mercato estival, prévu ce jeudi soir, le club devrait enregistrer l'arrivée d'au moins deux joueurs. "Peut-être un troisième, mais je ne les donne pas, parce que je suis un peu superstitieux là-dessus. Tant que les contrats ne sont pas signés et que l'encre n'a pas séché, je n'annonce pas les noms."