Nîmes parmi les villes les moins accueillantes pour les chiens

Nîmes est en effet classée 39e sur 42 dans le palmarès des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien que le magazine "30 millions d'amis" publie dans son dernier numéro. Montpellier arrive en tête devant Toulouse et Toulon.

Nîmes, France

4,5 sur 20 pour Nîmes classée 39e sur 42. C'est très loin derrière le 18 obtenu par Montpellier, 1er du classement. Toulouse et Toulon sont à la 2e et 3e place de ce palmarès que publie le magazine "30 millions d'amis" dans son dernier numéro. Pour l'établir le magazine s'est basé sur 4 critères : l'accessibilité aux espaces verts ou aux transports, le nombre d'équipements comme les sacs ou les canisites, la sensibilisation aux animaux ou encore la médiation pour gérer par exemple les conflits de voisinage liés au chien. A Nîmes, plusieurs dizaines de canisites existent, tout comme les distributeurs de canisacs (plus de 180). C'est bien , mais il faut aller plus loin pour Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis.

"C'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir un accompagnement. Par exemple, quand vous allez à Montpellier, vous avez une éducatrice canine payée par la ville. Elle accueille les propriétaires de chiens dans plusieurs quartiers de la ville pour faire de l'éducation canine."

De l'éducation canine pour les propriétaires de chiens

Si Montpellier est bien classée, c'est aussi parce que la ville multiplie depuis des années les initiatives en faveur de l'intégration des chiens dans l'espace public.

"La volonté de la municipalité à bien accueillir les chiens, en tout cas leur laisser une place, c'est ce qui permet de mettre en place une politique qui soit cohérente. Le premier geste qu'une municipalité, c'est de nommer un délégué à l'animal en ville".

Seul domaine où Nîmes obtient une bonne note, c'est pour le nombre d'équipements. La ville a mis en place en effet plusieurs dizaines de canisites et plus d'une centaine de distributeurs de sacs pour ramasser les crottes de chiens. Encore faut-il sensibiliser les propriétaires à les utiliser. C'est une autre paire de manches !

Des canisites, oui ... mais

Le détail de ce palmarès, mis en place depuis 4 ans, est à retrouver dans le magazine "30 millions d'amis" du mois de mai qui vient de paraître. La ville de Nîmes n'a jamais répondu au questionnaire qui lui était envoyé.