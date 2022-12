Démographie : Nîmes perd des habitants, quand Alès, Beaucaire et Pont-St-Esprit en gagnent

Il y a officiellement désormais 751.457 habitants dans le Gard, selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce jeudi. Une croissance démographique qui ralentit sur la période 2014-2020 (+0,3 % par an), après une forte augmentation de population les années précédentes (+1 % entre 2009 et 2014). Le Gard a gagné 15.000 habitants sur la période. Ce sont les communes situées entre Nîmes et Montpellier, et entre Nîmes et Alès, qui en profitent le plus.

Nîmes perd le plus grand nombre d'habitants

C'est Nîmes qui a perdu le plus grand nombre d'habitants. Nîmes est la seule des principales agglomérations du département à ne pas gagner d’habitants. Pire : elle en perd 3.000 en six ans. Il y a eu plus de départs que d'arrivées et pas assez de naissances pour compenser.

En revanche, toutes les autres grandes agglomérations du département du Gard en gagnent, à commencer par Alès +0,9% par an, soit 3.000 habitants de plus en six ans, Exactement ce que Nîmes a perdu.

Mais il y a d'autres grands gagnants aussi : Pont-St-Esprit, Beaucaire et Bagnols-sur-Cèze.

Alors si la ville-centre de Nîmes est à la peine, sa banlieue attire plus d'habitants. Une commune, par exemple, qui tire son épingle du jeu, c'est Montpezat : + 300 habitants sur la période.

Des Gardois et néo-Gardois qui s'installent de plus en plus dans la Vaunage et le long des axes routiers vers Montpellier, vers Avignon, et entre Nîmes et Alès.

Les prix de l'immobilier, les prix des terrains ont certainement influencé cette tendance, l'envie aussi d'une autre qualité de vie, loin d'un centre-ville. Reste à connaître maintenant l'effet crise sanitaire : quelles tendances depuis trois ans, depuis l'apparition du Covid ? Qui en a profité dans le Gard ? Ce sera le fruit d'une prochaine étude.

Dans la région Occitanie, Toulouse et Montpellier sont les deux métropoles les plus dynamiques de France.

La Lozère reste le département le moins peuplé de France

La Lozère reste le département le moins peuplé de France avec moins de 77.000 habitants. Mais elle en perd beaucoup moins que les années précédentes.

En France, on compte désormais un peu plus de 67 millions d'habitants. La population française s'est accrue en moyenne de 0,3% chaque année entre 2014 et 2020, contre 0,5% entre 2009 et 2014, selon cette étude de l'Insee.