Nîmes-Plage à quelques jours de Noël ? l'effet du réchauffement climatique en 2038

Pas d'affichettes, pas de tracts, juste une scénette de 15 minutes ce samedi après-midi d'avant Noël 2020. Une scénette jouée au pied de la Maison Carrée, à Nîmes. Deux acteurs de la compagnie SpeKtra arrivent avec parasols et serviettes, se mettent en maillot, et s'installent tranquillement à Nîmes-Plage. Rien d'anormal, à cause du réchauffement climatique, en 2038, Nîmes fermera sa patinoire de Noël et ouvrira donc une plage, Nîmes-Plage comme existe déjà Paris-Plage.

C'est le scénario choisi pour interpeller les passants et diffuser les images sur le net. Une action et une date : ce samedi 5 décembre 2020, pas choisie au hasard. C'est au lendemain du BlackFriday et quasiment 5 ans après la COP 21. La COP 21 pour rappeler les engagements pas toujours tenus par les gouvernements pour atténuer le changement climatique et le BlackFriday pour rappeler que pour diminuer ce changement climatique, il faudra changer nos modes et façons de vivre.