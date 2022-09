La ville de Nîmes se met à la vidéoverbalisation

A l'exemple des villes voisines d'Avignon et de Montpellier, la ville de Nîmes passe à la vidéoverbalisation. Depuis ce mercredi, tout automobiliste qui sera mal stationné et qui entrave la circulation pourra être verbalisé par le truchement des caméras de vidéosurveillance.

553 caméras de vidéosurveillance à Nîmes, ce qui place la ville sur la troisième place du podium derrière Nice et Marseille. Une partie de ces caméras (150) sera désormais aussi utilisée pour verbaliser les automobilistes ou des conducteurs de deux roues qui commettent des infractions. A partir des écrans installés au poste de commandement de la police municipale, les agents assermentés pourront "zoomer" sur la plaque minéralogique du véhicule, prendre un cliché, rentrer la date, l'heure et la localisation de l'infraction et télétransmettre ces informations au Centre National de Traitement de Rennes qui enverra la contravention par la poste. Les clichés sont conservés un an, la durée de recours légal.

Une douzaine d'infractions verbalisables

"L'objectif de la vidéoverbalisation explique l'adjoint délégué à la sécurité, Richard Schieven, c'est de lutter contre les infractions au quotidien qui empoisonnent la vie des Nîmois". "Ca concerne tous les stationnements gênants ou très gênants détaille Olivier Turel, le directeur de la police municipale. Ca va du stationnement sur les trottoirs qui empêchent les poussettes de passer, les stationnements sur les passages piétons ou les emplacements handicapés. Ca concerne aussi la circulation, comme la circulation sur les voies de bus, les refus de priorité, les franhcissements de feu rouge, les personnes qui circulent sans casque, sans ceinture de sécurité ou qui téléphonent au volant. On peut _aussi vidéoverbaliser les automobilistes qui jettent par exemple des déchets par la fenêtre_." Des infractions qui peuvent aller de 35 à 135 euros d'amende, voire à un retrait de 4 points quand on grille un feu rouge. Concernant les livraisons, la mairie précise qu'il y aura toujours une tolérance comme c'est déjà le cas en matinée dans l'Ecusson.

Un périmètre bien défini

Cette vidéoverbalisation s'effectuera essentiellement dans le centre-ville. Sur un périmètre bien défini et validé par la Préfecture :

Boulevard Gambetta

Quai de la Fontaine sud

Place Aristide Briand

Place du Maréchal Foch

Avenue Franklin Roosevelt

Avenue Georges Pompidou

Rue de Verdun

Place Séverine

Avenue Jean Jaurès

Place des Martyrs de la résistance

Boulevard du Sergent Triaire

Boulevard Natoire,

Avenue du Général Leclerc

Boulevard Talabot

Rué Pierre Sémard;

Rue Sully

Rue Vincent Faïta

Boulevard Etienne Saintenac

La vidéoverbalisation sera effective sept jours sur sept de 7h du matin à 20h. Elle pourra être utilisée en soirée ou la nuit sur réquisition du Procureur de la République. Le maire pourra toutefois cibler des zones de contrôle dans le cadre de ce périmètre, s'il existe des problèmes particuliers. "Cette vidéo verbalisation, assure l'adjoint délégué à la sécurité, _permettra aussi de r_ecentrer les policiers municipaux sur leurs missions prioritaires de sécurisation et d'assistance aux usagers." En 2021, ce sont 27.000 contraventions qui ont été dressées par les policiers municipaux à Nîmes.