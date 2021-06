Nîmes : une exposition itinérante au Mas de Mingue pour présenter le projet de rénovation urbaine du quartier

Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier a inauguré ce mercredi après-midi une exposition itinérante qui met en scène la mutation du Mas de Mingue. Depuis plusieurs années, ce quartier prioritaire subit un lifting avec notamment la création du collège Ada Lovelace et du pôle éducatif Jean d'Ormesson. Le bâtiment de la Boule d'Or a lui été détruit. D'ici 2025, d'importants travaux sont prévus comme l'aménagement de la place des Grillons et de la place du marché. En tout, 80 millions d'euros vont être investis dont plus de 30 millions pris en charge par la Ville de Nîmes.

Une exposition avec des totems installés au Mas de Mingue

Cette exposition itinérante s'appuie sur sept totems en bois de mélèze. Ils sont disséminés dans le quartier. Chaque totem permet de faire un point sur l'avancement des aménagements ou des démolitions à venir.

La rénovation urbaine, c'est très long, pour les habitants. Il leur est difficile d’imaginer le quartier dans sa future configuration. Les totems attisent la curiosité et donnent envie d’en savoir plus - Olivier Bonné, conseiller municipal au suivi de la rénovation urbaine

Pour cette exposition réalisée par des jeunes du quartier, un livret de balade a été édité par la ville de Nîmes. Il est accessible à la maison des projets, située au centre social Jean Paulhan, au Mas de Mingue.