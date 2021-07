Niort Agglo met en place un pass déchetterie à partir du 1er janvier 2022

A partir du 1er janvier 2022, les habitants de l'agglomération de Niort devront avoir un pass pour rentrer dans l'une des 12 déchetteries du territoire. Objectif : réguler les flux. "L'an dernier on a collecté en déchetterie un peu plus de 37.000 tonnes. Il y a dix ans on en avait quasiment 10.000 de moins", note Dominique Six, vice-président de Niort Agglo en charge des déchets.

L'élu l'explique par la venue dans les déchetteries de l'agglomération de personnes n'habitant pas le territoire. Mais aussi par les déchets des professionnels. "C'est à leur responsabilité et à leur charge d'évacuer leur propres déchets", rappelle Dominique Six. Il est prévu, hormis les gros professionnels, un pass de 50 passages par an, payant. Même chose pour les associations, certaines pouvant faire l'objet d'exonération précise le vice-président de l'agglo.

18 passages par an pour les particuliers

Pour les particuliers, il y aura un badge d'accès par foyer crédité de 18 passages à l'année. Pass gratuit. "L'objectif c'est aussi que les gens prennent l'habitude de densifier leurs apports", explique Dominique Six. Il sera possible ponctuellement de faire une demande de dérogation en cas de besoin (une dérogation par semestre).

Comment se procurer le pass ?

La carte d'accès peut se commander à partir de ce lundi 19 juillet, il faut se connecter sur le site internet dédié et fournir notamment pièce d'identité et justificatif de domicile de moins de trois mois. Vous recevrez ensuite votre pass, par courrier, à partir du mois d'octobre.

Pour les communes rurales, il sera également possible de remplir un dossier en mairie. Un numéro en cas de besoin, celui de la direction de déchets : 05.49.78.74.70