Niort : des boîtes de Noël pour les plus démunis

C'est une idée qui prend de l'ampleur un peu partout en France sur les réseaux sociaux : offrir des boîtes de Noël aux sans-abri et aux plus démunis. A Niort, des commerçants relaient cette initiative.

Dominique Parlot de la boutique Micha etc et Jules Lachèvre du bar-resto So Jules sont points de collecte de ces boîtes

Le principe de cette opération solidaire des boîtes de Noël est simple : remplir une boîte à chaussures de quelque chose de chaud (chaussettes, bonnet, écharpe), de bon (gâteau, chocolat, thé), de divertissant (jeu, livre, magazine), d'un produit d'hygiène ou de beauté et un mot doux. "C'est vraiment festif, c'est faire un cadeau à quelqu'un qui n'aura certainement pas de cadeau", explique Dominique Parlot, de la boutique Micha etc en centre-ville de Niort.

Les gens ont été extrêmement généreux et ça a été immédiat

Rue Saint-Jean, la partie cave du bar-resto So Jules commence à se transformer en réserve du père Noël. 17 boîtes récupérées en quelques jours, enveloppées dans des papiers cadeaux colorés. "Les gens ont été extrêmement généreux et ça a été immédiat", se réjouit Jules Lachèvre, le patron des lieux.

Sur le paquet il est précisé si c'est une boîte pour un homme, une femme ou une boîte mixte. A Niort, les colis récupérés par ces deux commerçants seront remis aux plus vulnérables via l'association l'Escale. Une opération qui donne aussi le sourire à Dominique Parlot. "Si nos petits commerces qui souffrent beaucoup en ce moment peuvent servir en plus de points de collecte c'est extraordinaire. On est fermés mais on sert aussi à autre chose et c'est un bel exemple de survie ça pour nous", raconte la commerçante.

Le dépôt des boîtes est possible jusqu'au 9 décembre.

Chez Micha, 8 rue du Rabot : le mardi de 15h à 19h, le jeudi de 11h à 13h, le samedi de 11h à 13h

Chez So Jules, 44 rue Saint-Jean : le mercredi de 12h à 14h, le vendredi de 12h à 14h

Opération relayée dans la Vienne

Cette opération est également relayée dans la Vienne. Exemple avec la MJC Claude Nougaro de Montmorillon qui récupère ces boîtes pour les familles accueillies dans les associations solidaires de la commune.