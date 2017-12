Niort, France

Ils n'ont pas d'eau courante depuis le réveillon de Noël. Des dizaines de foyers de quatre immeubles de la rue de Telouze, quartier Sainte-Pezenne à Niort, sont touchés. En cause : une rupture de canalisation dimanche 24 décembre. Les pompiers sont intervenus. L'eau a été coupée. Mais depuis, elle n'est pas revenue.

"Je suis rentrée lundi, je n'avais pas de bouteille d'eau rien, les magasins étaient fermés", raconte Maëlle, locataire d'une des résidences. La jeune femme de 25 ans a réussi a se faire héberger ailleurs, grâce à un contact trouvé sur internet. "Il y a des gens qui travaillaient dimanche matin et quand ils sont revenus, ils ne pouvaient pas se laver. Juste avant le réveillon. Donc ils ont demandé aux personnes chez qui ils allaient de se laver", poursuit Maëlle.

Un point d'eau extérieur installé

Des habitants qui dénoncent l'absence de numéro d'urgence communiqué par l'agence qui gère l'eau de ces résidences, Pichet Immobilier. "On a été laissés les deux jours dans le néant", raconte la locataire. "Ils sont restés injoignables, on peut comprendre parce que c'est Noël mais mardi on a appelé et ils nous ont renvoyé balader", déplore-t-elle.

Un point d'eau provisoire a été installé à l'extérieur par le Syndicat des eaux du Vivier ce mardi. Les locataires peuvent remplir des bidons. Mais le problème viendrait du réseau de distribution interne. Une réunion de travaux est prévue ce mercredi matin.