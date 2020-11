Niort : la Ville maintient la plupart des festivités de Noël

"Rien n'empêchera Noël", lance Jérôme Baloge le maire de Niort. "Il y aura de la lumière en ville, de très belles décorations". Quatre sapins ont été installés en centre-ville, d'autres vont l'être quartiers du Pontreau et de la Tour Chabot, décorés par les habitants.

Le marché de Noël devrait se tenir avec 39 exposants, artisans d'art et producteurs, place du Donjon du 11 au 24 décembre. Des discussions sont encore en cours avec la préfecture sur les modalités de l'organisation : jauge ? sens de circulation ? Discussions aussi pour savoir si la piste de luge et la patinoire peuvent être installées.

En revanche, pas de grand rassemblement et donc pas de déambulations. Une trentaine de spectacles de compagnies sont annulés."On va voir si on peut autoriser quelques orchestres pour mettre de l'animation", indique Jérôme Baloge.

Projections sur le Donjon avec des dessins d'enfants

Les traditionnelles projections sur le Donjon sont de retour avec cette année un spectacle intitulé "Rêves de lumières". Il alternera avec des projections de dessins réalisés par les enfants des écoles niortaises. 600 ont été sélectionnées. Ces projections se dérouleront du 5 décembre au 3 janvier, de 17h30 à 21 heures, pour respecter le couvre-feu qui doit être instauré à partir du 15 décembre. Il y aura une exception pour les soirs du 24 et du 31 décembre.

Retour également des automates installés rue Victor Hugo. Quant au Père Noël, fera-t-il une apparition ? La Ville l'espère mais là aussi c'est en discussion avec la préfecture. "Le maire et le préfet se sont entendus pour que la police ne lui demande pas d'attestation", sourit Jérôme Baloge.

Un cœur de lumière pour les soignants

Comme 30 autres villes en France, Niort va installer un cœur de lumière sur la place des Halles, du 21 décembre au 3 janvier "pour dire merci au corps médical et à tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore pour lutter contre le virus".