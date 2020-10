Niort : la Ville précise l'accès aux cimetières pour la Toussaint

La Toussaint approche. Pour faciliter l'entretien et le fleurissement des tombes, la Ville de Niort indique que plusieurs cimetières seront ouverts aux voitures du 23 au 30 octobre. Attention pas le 1er novembre en revanche.

Seront accessibles en voiture du 23 octobre au 30 octobre inclus : les cimetières Ancien et Grand-Croix, et le cimetière Cadet. Le cimetière des Sablières sera ouvert aux voitures du vendredi 23 octobre au mercredi 28 octobre inclus, le jeudi 29 octobre après-midi et le vendredi 30 octobre après-midi. Pas de voiture en revanche aux cimetières de Buhors et de la Broche. Le stationnement est limité aux allées goudronnées. Plus d'informations ici.

La Ville de Niort appelle également à la prudence et demande à ne rien laisser de visible dans les véhicules pour éviter les vols.

Masque obligatoire

Dans les cimetières de Niort, mais aussi dans tout le département, le masque est obligatoire, suite à l'arrêté pris par le préfet des Deux-Sèvres le 17 octobre.