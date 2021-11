Niort lance ses festivités de Noël 2021 le 4 décembre

Ho ho ho, le programme de Noël à Niort est arrivé. Les festivités démarreront le samedi 4 décembre. Ce sera le début des illuminations sur le thème rouge, vert et or cette année et le retour des compagnies pour des spectacles. Un temps fort annulé l'an dernier à cause du Covid-19. Des spectacles qui se poursuivront tout au long des week-ends du mois de décembre et jusqu'à Noël. Le 4 décembre à 19h30, un feu d'artifice sera tiré depuis la place de la Brèche.

Les incontournables au rendez-vous

Cette année vous pourrez aussi profiter des projections sur le Donjon avec un conte de Noël animé et musical, le Dragon qui n'aimait pas Noël.

Le marché de Noël sera bien là. Il démarre aussi le samedi 4 décembre avec plus de 50 exposants sur trois site : place du Donjon (jusqu'au 24 décembre), à la Brèche et place du Temple (jusqu'au 2 janvier). Sans oublier la piste de luge, des manèges et la patinoire et bien sûr le père Noël !

