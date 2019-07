Niort : le chantier de Port Boinot se visite tout l'été

Niort, France

C'est une friche industrielle en plein renouveau. Port Boinot, à Niort, sur les bords de la Sèvre niortaise connaît un important chantier de réhabilitation depuis l'été 2018 pour devenir un parc urbain. Ce chantier ouvre ses portes au public cet été. Des visites qui connaissent un gros succès, toutes les dates affichent presque complet (pour s'inscrire cliquer ici).

Après avoir enfilé le gilet fluo et le casque de rigueur, place aux explications et à la déambulation. Bénédicte Gabrielle, responsable du service proximité et relations aux citoyens à la ville de Niort et guide du jour rappelle l'histoire du site : la fondation des usines Boinot en 1881, le travail de la peau de chamois avec la ganterie...

L'ancien séchoir va devenir un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine © Radio France - Noémie Guillotin

Six jardins vont être aménagés

Et détaille ce que sera Port Boinot demain. "On va avoir six jardins", précise Bénédicte Gabrielle, dont un avec des jeux d'eau "qu'enfants et grands enfants pourront actionner". 127 arbres vont être plantés. Le séchoir a été conservé et va devenir un lieu sur l'histoire, l'architecture et les paysages du territoire. Il y aura aussi, un bar-restauration, un atelier vélo, des canoës à louer. Un appel à projets est aussi lancé sur l'avenir de l'ancienne maison patronale avec parmi les possibilités, la création d’un espace de co-working.

Frédéric, un riverain est emballé : "On a vu le début de travaux, on voulait savoir ce que ça allait donner . Ça va être beau, ça va mettre en valeur l'entrée du marais et le quartier". Il se questionne en revanche sur le stationnement, "il y a déjà très peu de places de parkings alors où vont se garer les gens ?". "Il y a les bus, le vélo", répond Bénédicte Gabrielle "et on espère que les Niortais changeront leurs habitudes".

Le chantier est dans les temps et le public devrait pouvoir se balader à Port Boinot en mai 2020.