Niort : Le grand débat national s'invite aussi à la gare

Niort, France

Le grand débat national s'invite même dans les gares. Un stand de proximité itinérant est ce mardi en gare de Poitiers de 11h à 19h, après avoir fait étape en gare de Niort lundi et vendredi. Un outil supplémentaire, en plus des réunions et des cahiers d'expression citoyenne ouverts dans les mairies. "Il y a eu une communication autour du grand débat mais il est toujours difficile pour certains d'aller sur le site, ou même de savoir qu'il y a un site", explique Julia, étudiante à Sciences Po Poitiers et animatrice d'un jour sur le stand.

Des questionnaires à remplir

Les voyageurs sont invités à remplir des questionnaires sur les quatre thématiques du grand débat : fiscalité, démocratie et citoyenneté, organisation de l'Etat, transition écologique. Les mêmes que ceux disponibles sur la plateforme numérique. Si certains passent leur chemin en lançant un "j'ai autre chose à faire", Jérôme lui répond aux questions en attendant son train. "Je me lance. J'ai une heure à attendre heureusement parce que c'est long à remplir". Des questionnaires ensuite remontés au niveau national.