Niort : le pass sanitaire est entré en vigueur dans les bars et les restaurants

Il est obligatoire de présenter un pass sanitaire depuis ce lundi 9 août, que vous vous installiez à l'intérieur ou en terrasse d'un bar ou d'un restaurant. A Niort, les professionnels ont commencé les contrôles "très difficilement. Il y a des clients qui comprennent très bien, il y en a qui ne comprennent pas du tout et il y en a qui font semblant de ne pas comprendre", constate Guillaume Fleury, gérant du bar Place des Halles à Niort.

On refuse beaucoup de clients

"On passe beaucoup plus de temps à expliquer, à parler avec les gens, on perd du temps pour le service. On refuse beaucoup de clients, une cinquantaine depuis 7h ce matin, un tiers de la clientèle", poursuit le patron de bar qui se demande comment cela va se passer les jours de marché "où on passe 700 clients par jour".

Franck vient de commander un café après avoir montré son QR code. "Ça ne me gêne absolument pas. Ça me semble la manière la plus raisonnable de traiter le problème". Eric lui ne sera pas servi, il a oublié le sésame chez lui. "Je me suis dis qu'il n'allait pas appliquer la mesure comme ça du jour au lendemain. Les gens sont en vacances, ils ont autre chose à faire que de courir pour un test PCR ou un vaccin. C'est ridicule", lance-t-il.

Au Bureau, place de la Brèche, le responsable craignait que le pass sanitaire soit plus mal reçu © Radio France - Noémie Guillotin

Je m'attendais à bien pire

Place de la Brèche, à la fin de la pause déjeuner Antoine Greff le responsable du pub-brasserie fait le bilan. Il y a eu 40 couverts de moins que d'habitude. "Je m'attendais à bien pire. On pensait vraiment que ce serait très mal reçu et qu'il n'y aurait personne", commente-t-il plutôt soulagé donc. Il revoit par exemple des personnes âgées qui ne venaient plus. "Après si vous regardez la place c'est vrai qu'elle est vide pour un mois d'août donc ça va quand même être compliqué".

Mais Guillaume Fleury, du bar Place des Halles le dit, "on va continuer d'essayer et si ça devient trop compliqué on fermera".