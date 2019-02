Niort : le président de la MACIF, Alain Montarant, ne se représentera pas à la présidence du groupe

Niort, France

La MACIF va changer de visage. Le président de la mutuelle d'assurance, Alain Montarant a annoncé mercredi 27 février, dans une lettre interne, qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections en mai. Une décision qui intervient dans un contexte de mouvements social au sein de l'entreprise, à Niort notamment.

Ce choix laisse sceptique la CGT, le syndicat majoritaire à Niort le siège social. Véronique Metais, secrétaire du syndicat CGT dans le sud ouest a appris la nouvelle alors qu'elle était en train de tracter devant l'entreprise, pour elle cette décision va "l'ordre des choses".

L'actuel vice président comme successeur ?

Selon Véronique Metais, l'actuel président aurait déjà choisi son successeur. Il s'agirait de Pascal Michard, l'actuel vice président. "Je pense que c'est surtout pour l'image de la MACIF. Il lâche l'affaire mais il sera toujours derrière les commandes. Ils n'annoncent en aucun cas qu'ils vont changer la donne", s'inquiète-t-elle.

Pour elle ce changement n'est donc qu'un effet de manche après les révélations du Canard enchaîné. Selon le journal Alain Montarant aurait augmenté sa rémunération de plus de 62,5%. "Nous souhaitons que la direction du groupe écoute les revendications des salariés sur les amplitudes horaires ou encore l'arrêt des pressions et menaces. Les salariés espèrent mais on est pas dupes et on attend de voir", conclut la gestionnaire.

La validation du nom du nouveau président du groupe arrivera dans les prochaines semaines. En attendant les salariés restent inquiets sur l'avenir de leur entreprise.