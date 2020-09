Niort : le projet de nouveau stade va-t-il être totalement abandonné ?

En conférence de presse, ce mardi 22 septembre, le nouveau président du club de foot de Niort, Guy Cotret, déclare que le projet d'un nouveau stade n'était plus une priorité. "Ce projet, ce n'est pas une priorité, il faut s'interroger si c'est la bonne réponse". La nouvelle infrastructure devait pourtant sortir de terre d'ici deux ans. Alors les réactions des élus sont nombreuses, et on attend ce jeudi 24 septembre un communiqué du maire de Niort, Jérôme Baloge.

Les élus locaux réagissent

Pour la Niortaise Nathalie Lanzi, vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine, en charge des sports et aussi candidate aux sénatoriales dans les Deux-Sèvres, c'est un revirement inattendu, peut-être dicté par le contexte sanitaire. "Depuis 2017, on nous promet un nouveau stade, on nous le représente à chaque mandature, souligne-t-elle. Je pensais que c'était une priorité pour rester en division deux".

"Je suis pas trop surpris pour être honnête, même pendant la campagne, il n'y a pas eu trop de transparence", estime François Gibert est l'un des chefs de file de l'opposition à la ville et à l'agglo de Niort.

Des travaux prévus à René Gaillard

Pour l'instant, l'avenir s'inscrit au stade René Gaillard, il est d'ailleurs question de refaire intégralement l'éclairage. Cette sortie des nouveaux dirigeants étonne, interpelle, car le projet du nouveau stade était très avancé. Il a été validé par la ligue et la ville de Niort en décembre dernier. Les plans de l'enceinte de 8.500 places devait être dévoilée d'ici la fin de l'année. Les travaux étaient censés débutés l'année prochaine pour un budget de 12 millions d'euros. Pour l'agglo de Niort, c'est la stupeur. Le nouveau stade était au cœur du futur grand complexe sportif de la Venise Verte incluant la patinoire, le gymnase et la piste d'athlétisme.