Niort : les habitants de l'agglomération invités à donner leur avis sur le réaménagement autour de la gare

Les abords de la gare de Niort font l'objet d'un projet de réaménagement. Il s'agit notamment de revoir le parvis devant la gare et d'en créer un second derrière. Une consultation de la population est lancée ce lundi 8 novembre.

C'est le nouveau futur gros chantier à Niort : l'aménagement des espaces autour de la gare. Gare qui voit passer 1,5 millions de voyageurs chaque année et le quartier jusqu'à 14.000 véhicules par jour. "La gare est vraiment une porte d'entrée. L'enjeu est d'améliorer la fluidité sur ce quartier très emprunté", explique Jacques Billy, vice-président de Niort agglo chargé des grands projets et de l’aménagement du territoire, également maire d'Aiffres.

Parmi les grands changements la création d'une place "apaisée et végétalisée" devant la gare. Le rond-point que les Niortais connaissent bien va par exemple disparaître. "Aujourd'hui, il n'y a pas de parvis devant la gare. Vous sortez vous êtes sur un trottoir de 80 centimètres, vous êtes tout de suite confronté à la voiture. L’objectif est de remettre l'usager dans un endroit où il se trouve bien et sécurisé", détaille Dominique Six, vice-président de Niort agglo chargé de l'espace public.

Un parvis créé à l'arrière de la gare

Et la création d'un second parvis à l'arrière de la gare avec un accès à une deuxième entrée "pour permettre d'éclater les flux de voyageurs sur les deux accès", poursuit l'élu. Il est prévu autant de places de stationnement qu'aujourd'hui, environ 430. Et il y aura plus d'espaces sécurisées pour les vélos, "d'une vingtaine de places on devrait passer à 60".

Les grandes lignes du futurs aménagements autour de la gare de Niort. - Document Niort Agglo

Consultation du public 8 novembre au 21 janvier

Le grand public et les acteurs du secteur sont invités à donner leur avis sur le projet d'aménagement, sur le site de Niort agglo ou dans un registre à disposition dans les mairies des 40 communes de l'agglo.

Une réunion publique d'information est organisée ce lundi 8 novembre à 20h à l'Hôtel de Ville de Niort. Des ateliers seront également organisés le 15 décembre, sur inscription. Une autre réunion est programmé le 11 janvier pour présenter les premières restitutions avant le vote en conseil d'agglomération en février 2022. Les premiers coups de pioche sont prévus fin 2022-début 2023.