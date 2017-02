Niort/PSG en Coupe de France : le calendrier de la billetterie se précise

C'est le match à ne pas louper au stade René Gaillard. Les Chamois niortais vont affronter le PSG en 8e de finale de la Coupe de France le 28 février ou le 1er mars. Le club vient de donner ce lundi soir quelques précisions sur l'organisation de la billetterie.

Phase 1. Vente abonnés/partenaires

Les abonnés et les partenaires seront avertis cette semaine et auront un accès prioritaire pour acheter des places avec une date limite définie et un quota limité.

Phase 2. Vente grand public d'un pack "100% Parisien"

Du 13 au 15 février uniquement, est organisée la vente pour le grand public d'un pack exclusif avec des places pour la réception du Red Star le 24 février et celle du PSG le 28 février ou 1er mars. Quota limité également.

Phase 3. Vente grand public

La vente grand public uniquement pour ce 8e de finale de la Coupe de France Niort/PSG démarrera à partir du 20 février, là aussi avec un quota limité.

Plus d'informations à suivre dans le courant de la semaine. Niort/PSG, un match qui sera à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou.