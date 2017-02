Niort-PSG : Les Chamois affrontent "la meilleure équipe d'Europe"

Le Paris-Saint-Germain défie les Chamois mercredi soir à 18h30 au stade René-Gaillard en huitièmes de finale de la coupe de France. Match à vivre dès 16h30 sur France Bleu Poitou.

"Niort défie le monstre", "David contre Goliath", "Les anonymes Chamois contre les superstars parisiennes"... Dans les rédactions, on se creuse encore la tête pour souligner avec justesse l'écart ou plutôt le gouffre qui séparent Niort et le PSG. Le budget du club parisien, c'est 600 millions d'euros. Soixante fois plus que celui des Chamois. Et pourtant, ces deux équipes vont s'affronter demain en coupe de France.

Match en direct sur France Bleu Poitou

Match à guichets fermés devant près de 10.000 spectateurs. Si vous n'avez pas votre place, vous pourrez suivre la rencontre à la radio. Emission spéciale de 16h30 à 18h en direct de la fan zone à Noron. Puis le direct depuis René-Gaillard avec notre consultant Fabien Safanjon.

Les groupes connus dans l'après-midi

Si Thiago Motta ne devrait pas jouer demain côté parisien, on attend avec impatience le groupe d'Unai Emery. L'annonce sera faite vers 15h. Côté Niortais, ce devrait être dans la foulée. Seules certitudes pour l'heure : Arthur Desmas va débuter la rencontre dans les cages des Chamois. Le milieu Roman Grange, expulsé contre le Red Star, sera en tribunes.

Lundi, lors du dernier point presse à René-Gaillard. © Radio France - William Giraud

"C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Quand on voit ce qu'ils ont infligé à Barcelone ou à Marseille... C'est excitant de se dire qu'ils vont venir ici. Contre nous" résume Karim Fradin, manager général du club, qui sera l'invité de France Bleu demain à 8h10.