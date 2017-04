Niort : rassemblement en soutien de six familles d'immigrés sans logement

Environ 150 personnes se sont rassemblées ce lundi soir à Niort à l'appel d'un collectif réuni autour de l'ARDDI, l'association pour la défense et la reconnaissance des droits des immigrés. Six familles ont été déboutées de leur demande d'asile et se retrouvent sans logement.

Elles sont six familles originaires du Kosovo, d'Arménie ou encore d'Azerbaïdjan. Dix adultes et douze enfants âgés de 18 mois à 14 ans. Depuis quelques jours elles ne dorment plus à l'hôtel, déboutées de leur demande de droit d'asile. Mais ne sont pas renvoyées dans leur pays d'origine pour autant, l'année scolaire n'étant pas terminée. Et sont donc sans toit.

"Ça me fait mal au cœur et ça me révolte", commente Roselyne, de l''ARDDI, l'association pour la défense et la reconnaissance des droits des immigrés qui poursuit : "Certes nous ne sommes plus en période d'hiver mais quand on sait qu'il y a des enfants tous petits pour certains, le logement dans de bonnes conditions est essentiel". Une caisse d'entraide a permis de financer plusieurs nuits d'hôtel mais la situation ne peut pas perdurer.

Papa, on va aller où ?

Un père de famille, arrivé il y a deux ans du Kosovo dit avoir "peur". Son plus grand fils lui a demandé ce matin avant d'aller à l'école"Papa ce soir on va aller où?". Il envisage de faire un recours contre l'obligation de quitter le territoire français. Les familles peuvent aussi faire une demande de titre de séjour.

Les rencontres avec la préfecture n'ont rien donné. Alors l'association se tourne vers le maire de Niort. Deux courriers ont été envoyés. Mais Jérôme Baloge pointe du doigt l'attitude de l'Etat. "Il y a une loi qui interdit l'accueil de personnes qui doivent être expulsées. Nous avons une convention avec l'Etat sur des logements, si l'Etat ne nous permet pas d'y déroger il va être très difficile d'accueillir ces familles", explique l'élu.

Le maire de Niort précise avoir interpellé le préfet en fin de semaine dernière : "ce qui m'inquiète c'est l'importance du phénomène dès lors que l'Etat renoncerait à accompagner ces personnes dans le logement ou à la raccompagner à la frontière. Ce paradoxe-là il faut en sortir parce qu'on reste très rapidement d'être débordés. Les collectivités et les associations".