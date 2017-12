Niort, France

"Je viens de faire ma vaisselle", raconte Colette, ravie de voir enfin de l'eau sortir du robinet de sa cuisine. Cette septuagénaire habite un appartement au rez-de-chaussée et après quatre jours sans eau elle commençait en en avoir "plus que marre, ras le bol. On se souviendra de Noël 2017".

"Un hasard malheureux du calendrier", pour Pichet Immobilier

Une entreprise de terrassement est intervenue ce mercredi matin. La canalisation cassée depuis dimanche 24 décembre a été localisée en fin de matinée puis réparée. L'eau a pu être rétablie dans le courant de la journée. "L'important était de réparer et cela a été fait. Il fallait trouver un prestataire en période de fêtes. Cela a été fait ce mercredi à 9h. C'est un hasard malheureux du calendrier", se défend Pichet Immobilier, l'agence qui gère l'eau de ces immeubles dont l'attitude a été mise en cause par des locataires.

Un compte rendu de l'intervention est attendu, pour savoir s'il y a eu d'éventuelles malfaçons à la construction ou s'il s'agit par exemple d'un problème de glissement de terrain.