Nitrocellulose enfouie à Toulouse : le Premier ministre veut trouver une solution à ce dossier explosif

La double explosion à Beyrouth, au Liban, au mois d’août, a réveillé les inquiétudes concernant le stockage de tonnes de nitrocellulose au sud de la ville. Au moins 5.000 tonnes d’un explosif utilisé pour les obus de la Première Guerre mondiale y sont entreposés depuis un siècle. Les matières toxiques sont enterrées sur le site des Ballastières. Elles sont noyées dans quatre lacs artificiels situés au sud de la ville, près de l'Oncopole et sous le téléphérique.

Depuis des années, le ministère des Armées indique qu'il n'est pas possible d'engager une dépollution. Au moment de l’explosion de Beyrouth, la députée LREM Sandrine Mörch a toutefois alerté sur le problème de ces substances explosives enfouies à Toulouse. Et lors de sa rencontre avec le Premier ministre Jean Castex, fin août, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a redit son inquiétude.

"Les habitants de l'agglomération toulousaine toujours hantés, à juste titre, par le drame de l'explosion de l'usine AZF" Jean Castex

Le gouvernement semble avoir pris conscience du problème. Dans un courrier en date du 13 novembre 2020, Jean Castex a informé Jean-Luc Moudenc de la création d’un comité de suivi sous la présidence du préfet de Haute-Garonne avec l’ensemble des acteurs concernés.

Le chef du gouvernement insiste : "Croyez bien que je suis tout à fait conscient de la sensibilité de ce sujet et que je mesure pleinement l'inquiétude des habitantes et des habitants de l'agglomération toulousaine, toujours hantés, à juste titre, par le drame de l'explosion de l'usine AZF en 2001. Votre démarche relative à ce dossier complexe et aux enjeux majeurs, en termes de sécurité et d'environnement qui y sont liés, a donc retenu toute mon attention."

Michel Massou habite le quartier de Croix-de-Pierre. Il a été secrétaire général du comité de quartier pendant presque 20 ans et a assisté à des dizaines de réunions sur le sujet. Il est très prudent. "Si on détruit sur place il faudra faire très attention aux rejets de gaz toxiques. Car il peut y avoir des rejets de métaux lourds alors qu’on est tout proche de l’Oncopole. Et si on décide de ne pas brûler sur place, on se lance dans une noria de camions et de transports de matière explosive qui va poser problème à la population. C’est délicat et il faut savoir que c’est délicat."

Sandrine Mörch, deputé de Haute-Garonne au sujet des Ballastières Copier

Absolument titanesque

Et cette dépollution va quoi qu’il arrive coûter très cher, prépare la députée de la neuvième circonscription de Toulouse, Sandrine Mörch. "Il y a surtout un problème de coût. La dépollution serait absolument titanesque. C’est pourquoi tout le monde recule depuis des années. Mais nous sommes dans une ville qui a été très marquée par AZF et il faut que nous ayons une réponse."

Problème de l'eau

La députée qui pointe aussi une question de société autour de ces ballastières. Les substances explosives sont sous l’eau pour ne pas exploser. Mais avec le réchauffement climatique, le niveau d'eau baisse sans cesse. "Du coup, se pose la question de savoir où l'on prend l'eau. Est-ce que l'on pompe à la Garonne, est-ce qu'on donne des autorisations de pompages ? Ça devient des choix de société."

Ce n’est pas la première fois qu’un Premier ministre se penche sur le dossier. En 2017, Bernard Cazeneuve s’était déjà engagé, sans que le projet n’aboutisse.