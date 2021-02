Niveau 2 du plan grand froid : la mairie de Cherbourg ouvre le gymnase du Maupas aux mal logés

C'est une obligation en cas de déclenchement du plan grand froid : mettre à disposition de ceux qui sont à la rue un lieu pour s'abriter de jour comme de nuit. A Cherbourg-en-Cotentin, la décision a été prise ce mercredi après-midi d'ouvrir à partir de 18 heures, le gymnase du Maupas pour accueillir tous ceux qui ont besoin d'être hébergés, jusqu'à la levée du niveau 2 du plan grand froid.

Un repas chaud demain à midi

Les équipes de la Croix Rouge sont sur place et mettent à disposition lits de camps et duvets pour tous ceux qui se présenteront. Le gymnase restera ouvert également dans la journée et un repas chaud sera assuré demain à la mi-journée par les services de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.