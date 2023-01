Niveau d'orthographe : le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye réclame une dictée quotidienne en CM1 et CM2

Un élève sur quatre n'a pas le niveau requis en français, selon le résultat des évaluations nationales passées au début de l'année scolaire à l'entrée au collège. Partant de ce constat, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a envoyé une note aux réacteurs d'académie pour dévoiler son "plan orthographe", selon les informations de franceinfo . Après la mise en place d'une heure par semaine de soutien en français aux élèves de 6e en difficulté à partir de la rentrée prochaine, le ministre de l'Education s'attaque à l'école élémentaire.

Pap Ndiaye recommande notamment aux enseignants de CM1 et de CM2 de faire une dictée quotidienne aux élèves. Ces courtes dictées, exercice "essentiel", doivent permettre de "comprendre et de bien respecter les règles de grammaire et d'orthographe" vues parfois plusieurs semaines plus tôt.

D'autres recommandations

L'autre objectif fixé par le ministre aux CM1 et CM2 est d'écrire et de lire au moins deux heures par jour. "C'était déjà le cas", répondent les enseignants, en comptant le travail d'écriture et de lecture dans les autres matières que le français, en maths ou encore en histoire. Mais le ministère de l'Éducation nationale ajoute des directives strictes : lire au moins "deux textes longs", d'au moins 1 000 mots chacun, toutes les semaines.

Sauf que "lire ne veut pas dire comprendre", critique un représentant syndical, qui ne voit pas où trouver le temps pour faire ces longues lectures dans des classes de 30 élèves.