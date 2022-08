Niveau de la Loire : vers une situation de crise

La Loire baisse et ce n’est pas fini ! D’alerte renforcée, la situation du fleuve royal devrait passer dans les prochains jours en état de crise. Une mesure qui devrait conduire à des interdictions d’usage de l’eau encore plus drastiques.

Les vagues successives de canicule de cet été n'en finissent plus de faire baisser le niveau de la Loire. Et ce n'est pas terminé. L’épisode pluvieux du week-end du 15 août a certes conduit à une amélioration mais ce n’est qu’un répit. Face au manque de précipitation, un étiage encore plus sévère devrait se mettre en place pour faire passer le débit du fleuve en dessous du seuil de crise.

Un débit inférieur au seuil de crise

Des pluies, plus importantes que prévues, sont tombées le week-end dernier notamment dans l’Allier et en amont des barrages de Villerest (Loire) et Naussac (Lozère) qui régulent une grande partie du bassin de la Loire. Elles ont permis une amélioration de la situation du fleuve royal mais "ce n'est qu'une accalmie" estime Emmanuel Lehmann, chef du service Barrages à l’Etablissement public Loire à Orléans. Pour le technicien "le bruit de fond reste le même avec des débits très faibles des cours d'eau". Comme les prévisions météorologiques ne sont guère optimistes en terme de précipitations à venir, un étiage encore plus sévère va devoir être mis en place. Conséquence, d’alerte renforcée, la situation du fleuve royal devrait passer dans les prochains jours en état de crise.

Des restrictions drastiques à venir

"Ce n'est qu'une question de jours" indique Emmanuel Lehmann. Les autorités s’apprêtaient du reste à déclencher cet état de crise avant que des pluies ne tombent le week-end dernier. Un bref répit on l'a dit. Afin de préserver les volumes restants dans les retenues des deux ouvrages, 46% à Villerest et un peu moins de 50% à Naussac et pour tenir jusqu'à la fin de l'automne, le débit de la Loire va donc passer à 38m3/s. C'est largement inférieur au seuil de crise qui est fixé à 43m3/s. Même en 2003 et 2019, des années marquées par un faible niveau du fleuve, jamais un tel seuil n'avait été atteint.

Le week-end prochain ou en début de semaine prochaine, Régine Engström, préfète de la Région Centre-Val de Loire et coordinatrice du bassin Loire Bretagne pourrait par arrêté faire passer la Loire d'état d'alerte renforcée à l'état d'alerte crise avec pour conséquence des interdictions d’usage de l’eau encore plus drastiques. L'usage de l'eau étant alors limité aux enjeux les plus prioritaires (alimentation en eau potable, sécurité publique, abreuvement des animaux,...).