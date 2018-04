Nivolas-Vermelle, France

Dans un club de foot, on ne fait pas qu'apprendre à courir après un ballon, dribbler, marquer des buts ou défendre son camp ! Ce mercredi, le club de Nivolas-Vermelle, près de Bourgoin-Jallieu, organisait une journée de sensibilisation autour du handicap. Une journée à part au milieu d'une semaine de stage foot. Une trentaine de licenciés du club - des filles et des garçons de 6 à 15 ans - y ont participé. Ils ont été rejoints en fin de matinée par une trentaine de jeunes pensionnaires des IME - instituts médico-éducatif - de Saint-Maurice-l'Exil et Saint-Chef.

Reportage Copier

Par le passé, dans le cadre du programme éducatif fédéral, le club de foot de Nivolas-Vermelle a organisé d'autres actions "citoyennes" avec des animations autour de l'arbitrage, de la diététique ou bien encore du don du sang.

Quelques photos de cette journée

Avancer avec des béquilles et marquer un but, pas évident... © Radio France - Céline Loizeau

Parmi les ateliers, un parcours en fauteuil roulant... © Maxppp - Céline Loizeau

...ou le vélocimane que l'on fait avancer à la force des bras. © Radio France - Céline Loizeau