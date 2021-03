Prêtres pédophiles en Vendée : une prière de repentance est prévue le 14 mars

Plusieurs affaires de pédophilie ont marqué l’église catholique en Vendée, et le 23 octobre 2020, l’évêque François Jacolin a appelé publiquement à « faire la vérité, agir en responsabilité et en conscience, au-delà du seul recueil des témoignages ». L’évêque de Luçon a prononcé l’acte de repentance en son nom et au nom du diocèse. Il a également annoncé qu’une plaque-mémorial sera fixée à la cathédrale de Luçon "pour que soit gardée vive la mémoire des souffrances des enfants victimes de ces faits odieux et tragiques dans notre diocèse ".

La célébration liturgique de repentance , prévue en novembre, a été repoussée à cause du second confinement. Le diocèse annonce ce lundi qu’elle aura finalement lieu à la cathédrale de Luçon, le dimanche 14 mars à 15h. Elle débutera par la lecture de la prière-mémorial dans le cloître, avant de rejoindre la cathédrale, où la plaque-mémorial aura été apposée. Suivra une veillée de prière pénitentielle.