"No Log" le podcast d'une Bretonne sur les coulisses du cybermonde

No Log, c'est le nom d'un podcast créé par une Bretonne et qui raconte les coulisses du cybermonde.

Véronique Loquet est originaire de Pléneuf-Val-André dans les Côtes d'Armor. Cela fait 20 ans que cette spécialiste de la cybersécurité rencontre les meilleurs hackers de la planète. Elle a eu l'idée de le raconter dans un podcast intitulé No Log.

Un projet qui est né pendant le premier confinement et qui compte déjà 6 épisodes. Il s'agit de rencontres avec un professionnel du cybermonde. En effet, ce qui intéresse Véronique Loquet ce ne sont pas les machines, mais les personnes qui y gravitent.

Le podcast s'intéresse aux personnes pas aux machines

Le premier épisode du podcast No Log est un entretien avec Martin (prénom d'emprunt), un jeune qui a commencé à hacker quand il était adolescent et qui a est jugé pour pour cela. Dans un autre épisode, on découvre aussi que les hackers ne sont pas forcément des criminels. Certains aident les entreprises à éliminer les failles informatiques de leurs sites ou logiciels. Cela s'appelle du Bug Bounty. Parfois même les hackers travaillent bénévolement, certains ont, par exemple, aidé les hôpitaux français à se protéger des piratages de données pendant la crise du Covid-19.

Dans ce podcast No Log, on parle aussi régulièrement de la Bretagne. Pas seulement parce que sa créatrice Véronique Loquet est bretonne. Non, c'est aussi parce que notre région est spécialisée dans les nouvelles technologies et la cybersécurité et ce depuis longtemps.

Les six premiers épisodes du podcast No Log sont déjà disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. La saison 2 devrait être disponible à la rentrée de septembre.

Plateformes d’écoute : Acast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast…