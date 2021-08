Emmanuel Fernandez et Guy Guenoun créent une association pour soutenir les restaurateurs face à l'entrée en vigueur du contrôle de pass sanitaire.

"No pass aran" : une association avignonnaise en soutien aux restaurateurs

Pas de fronde à l'horizon mais la volonté de se soutenir entre professionnels de la restauration. Emmanuel Fernandez, le patron de Mon Bar dans la rue Portail-Mathéron, et l'avocat Guy Guenoun, créent une association. Son nom ? "No pass aran, en clin d'œil à la résistance républicaine espagnole", indique Guy Guenoun. Si les 8 premiers membres de ce collectif comptent bien appliquer le contrôle des pass sanitaires à partir du lundi 9 août, ils s'inquiètent tout de même des conséquences pour leurs commerces.

Dans un communiqué, Emmanuel Fernandez par la plume de son avocat expose le flou qui entoure cette vérification du pass. "L'article 1 - D de la loi nous oblige à contrôler la détention. C'est une obligation non définie, voire mal définie car nous n'avons pas la faculté de contrôler l'identité de la personne qui nous présente ce document. L'article 78 - 7 du Code de Procédure Pénale attribue aux autorités de police et de gendarmerie exclusivement la compétence pour effectuer des contrôles d'identité." Conséquence de cette vérification "formelle" : la crainte d'utilisation de faux documents, voire des accusations pour discrimination de la part de clients réfractaires au pass sanitaire.

Une association pour informer

Alors pour Guy Guenoun, "No pass aran" permettra surtout aux commerçants cafetiers et restaurateurs de mieux s'informer sur les décrets d'application de la loi. Il s'agira également de trouver une oreille attentive aux difficultés rencontrées dans la pratique. Mais aussi de former un corps solidaire en cas d'attaque juridique de la part de clients mécontents.