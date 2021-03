Son beau-père Lilyan avait posté sur twitter le hashtag unstickersultrapournoa, et depuis l'adolescent de 15 ans en fauteuil roulant reçoit des autocollants d'un peu partout en France et même du monde entier. Un beau cadeau pour le jeune fan du VAFC

Noa, ado de Saint-Saulve a reçu plus de 5000 stickers de supporters ultra de foot du monde entier

Les roues de son fauteuil roulant sont déjà pleines d'autocollants, et dans la chambre de l'ado qui vit la semaine à l'institut médico-éducatif de Villeneuve d'Asq, trois tableaux remplis de stickers, mais aussi des classeurs qui débordent s'amuse Lylian qui est devenu une sorte de "manager" pour Noa.

Des autocollants en pagaille des ultras de l'OM, assure le beau-père, mais aussi du PSG, de très nombreux clubs français et puis des clubs du Royaume Uni, de Belgique, du Portugal, d'Espagne jusqu'au Brésil.

L'histoire a commencé le 24 janvier lors du pot de départ fictif du président du VAFC, organisé par des supporters en colère sur le parvis du Stade du Hainaut. Pour retrouver l'ambiance du stade avec ses banderoles et fumigènes Lylian propose à Noa d'y aller. Il rencontre des Ultras Roisters qui lui donne des autocollants pour son fauteuil. Et le lendemain, Lylian postait son hashtag sur Twitter comme "une sorte de bouteille à la mer."

Et depuis les autocollants arrivent par centaines, avec souvent des petits mots, des dessins d'enfants, et même un portrait de Noa en dédicace d'une BD de supporters. "Je trouve ça extraordinaire, c'est touchant" assure Lylian.

Dessins d'enfants reçus avec des stickers © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Tous les vendredis soir Noa découvre ses cadeaux de la semaine, forcément une grande joie pour lui

Ça lui fait du bien, il oublie énormément ses soucis. Quand il a su qu'il devait mettre un corset, le fait qu'il y ait eu cette aventure dans la foulée, il a complètement oublié son corset. Au début, il était réticent pour le mettre, et puis on a trouvé la combine en disant je vais mettre plein de stickers, ça sera ta combinaison

L'ado qui a en plus été invité à regarder l'entrainement du VAFC et même à un match en loge à huis clos. Selon sa maman il était content, mais l'ado a quand même hâte de retrouver la vrai ambiance des matchs pour pouvoir chanter, et aussi manger son américain à la mi-temps !

Noa qui pourra même faire la tournée des tribunes, car tous les ultras ou presque qui participent à cette aventure l'ont invité à suivre un match avec eux.

En attendant vous pouvez toujours lui envoyer vos stickers d'ultra au 15 rue André Lenotre 59880 Saint-Saulve, vous pouvez aussi suivre l'aventure sur son compte instagram.