PORTRAIT: Noah Locatelli un oiseau rare amoureux du parapente

Il n'a que 14 ans et il est déjà un prodige dans le milieu du Parapente. Noah Locatelli, gardois a fait son 1er vol il y a deux ans aujourd'hui il a intégré le pôle espoir vol libre de Font Romeu où il s'entraine pour les compétitions à venir.

C'est au peu par hasard que Noah Locatelli s'est lancé dans le parapente. Au début de l'été 2015, à table, le moniteur de l'école "Parapentesud" à Seynes dans le Gard, Laurent Goeffray un ami de la famille lui propose de faire son 1er vol. Noah, 12 ans à l'époque, rit puis prend la proposition au sérieux et s'installe au pied du Mont Bouquet chez Laurent. Quelques jours suffisent. Noah a comme un déclic, le jeune garçon se retrouve habité par la passion, l'envie permanente de voler.

Je n'ai rien cherché, j'ai essayé et j'ai plus voulu arrêter de voler. Partir à l'aventure, faire des kilomètres, se dire je vais où je veux- Noah, 14 ans

Passion et performance

Laurent Goeffray lui apprend tout. Les deux hommes passent des semaines ensemble durant cet été 2015, Noah est passionné mais il a aussi envie de progresser de se confronter aux autres. Il décide alors de rejoindre le pôle espoir de Font Romeu, il réussit avec brio les tests d'entrées. C'est le plus jeune parapentiste a avoir rejoint cette formation. Aujourd'hui le jeune homme s'entraîne tous les jours dans les Pyrénées.

Dans quelques semaines il entamera une série de compétitions, son entraîneur a dû demander une dérogation car les compétitions de haut niveau ne sont accessibles qu'à partir de 16 ans normalement. Mais Noah est différent. Il impressionne déjà dans le milieu, son "papa du parapente" comme Noah aime le nommer reconnaît qu'il a donné des ailes a un oiseau rare.

Il existe des jeunes doués mais Noah fait partie des plus doués. Tout ce qu'on lui dit c'est enregistré et acquis pour la vie- Laurent Geoffray

Noah garde toujours un oeil sur le Mont Bouquet là où il a effectué ses premiers vols © Radio France - Camille Payan

Jamais loin de ses racines

Avec 420 vols dans les jambes Noah et déjà un titre de champion de France UNSS Noah voudrait atteindre le très haut niveau et se frotter aux meilleurs du monde. Aujourd'hui il ne s'entraine qu'avec cet objectif en tête.

Pendant les vacances Noah quitte les pentes des Pyrénées et revient avec grand plaisir chez ses parents à Nîmes et surtout rendre visite à son maître. Quand le jeune homme pousse la porte de la maison qui lui a offert ses premiers vols il souffle toujours un vent de nostalgie. Et dès que les conditions le permettent Noah reprend sa première aile et s'envole depuis le sommet du Mont Bouquet avec toujours en tête les conseils de son coach.

J'ai toujours ses phrases en tête notamment quand les conditions ne sont pas bonnes: j'ai envie d'y aller mais je sais qu'il ne faut pas, alors je n'y vais pas.

Aujourd'hui Noah cherche des sponsors, il est déjà soutenu par deux entreprises mais le parapente ça coute cher et comme il se voit voler "toute sa vie" il a besoin d'autres appuis.

C'est dans une maison de Seynes que Noah a tout appris aux cotés de Laurent Goeffray © Radio France - Camille Payan