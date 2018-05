Noaillan, France

Les petites communes s'organisent face à la baisse des dotations de l'Etat. Plutôt que d'augmenter les impôts certaines mairies ont décidé de faire appel directement à la générosité de leurs habitants pour financer des projets. C'est le cas de la petite commune de Noaillan en Sud Gironde, 1.500 habitants.

La mairie rénove actuellement son église du XII siècle et elle a lancé un appel aux dons via la plateforme numérique collecticity.fr. Coût total de la rénovation de l'église : 200.000 euros, dont 70.000 euros à la charge de la commune (le reste est financé par l'Etat, le Département et la Région). Pour l'instant la cagnotte en ligne a permis de récolter un peu plus de 2.000 euros.

Cette cagnotte servira à restaurer les vitraux de notre église, c'est un patrimoine commun et les habitants y sont attachés" — Jean-Pierre Auroux, maire de Noaillan

Sur la place du village certaines voix s'élèvent pour critiquer la démarche. "On paye suffisamment d'impôts" disent certains mais d'autres estiment, au contraire, qu'il en va de la sauvegarde du patrimoine : "si on ne fait rien l'église tombera à l'abandon. C'est à nous, citoyens, de montrer l'exemple. En voyant ça peut-être que le gouvernement changera d'avis et augmentera ses subventions."

A Coutras dans le Libournais la municipalité vient également de lancer son opération de financement participatif sur collecticity.fr. La commune cherche à financer son projet de piste d'éducation routière. Coût de ces travaux : 4.800 euros.