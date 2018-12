Noël : 1 150 lycéens de Tourcoing remplissent des sacs à dos solidaires pour les SDF

La coordinatrice de l'opération dans ce lycée privé n'espérait pas une telle mobilisation des 1 150 élèves. Virginie Mennechez est adjointe en pastorale et s'était fixé pour objectif de remplir 32 sacs à dos de Noël, soit autant que le nombre de classes dans l'établissement. après plusieurs semaines de collectes auprès des élèves, des enseignants et du personnel du lycée, ce sont 55 sacs à dos qui seront remis ce vendredi après-midi au Samu Social de Lille :

Résultat, rendez-vous est déjà pris pour renouveler l'opération l'an prochain.

Du côté des élèves, on sent une forte implication dans ce projet, à l'image de Sophie, 17 ans, élève de Terminale qui a sollicité sa famille pour remplir les sacs :

J'ai ramené des livres pour enfants, du maquillage et du vernis parce que ça peut faire plaisir d'avoir des cadeaux qui sortent de l'ordinaire. On se rend pas tous compte d'avoir tout ce qu'on. Tout le monde a le droit d'être gâté comme nous on l'est !