L'Autobus du Samusocial sillonnent les rues de Rouen pour "une maraude très particulière" le soir de Noël

Chaque année, l'Autobus du Samusocial sillonnent les rues de l'agglomération de Rouen le soir du réveillon de Noël. Les bénévoles distribuent des cadeaux et discutent avec les plus démunis pour essayer de rendre la soirée un peu plus joyeuse. Cette maraude est toute particulière.

Les bénévoles de l'Autobus vont distribuer des cadeaux aux petits et aux grands.

Rouen, France

Familial, convivial, chaleureux... Le réveillon de Noël représente pour beaucoup un moment festif mais pour d'autres, c'est un des moments les plus difficiles de l'année. C'est le cas pour les personnes fragiles, malades, isolées ou démunies. Pour les accompagner et essayer de rendre cette soirée plus joyeuse, l'Autobus du Samusocial de Rouen va à leur rencontre.

Des maraudes sont organisées tous les jours en hiver, à des points fixes ou suivant les appels du 115. Mais cette maraude du réveillon est différente des autres.

L'Autobus donne rendez-vous à des points fixes puis sillonnent les rues et répond aux appels reçus par le 115. © Radio France - Noémie Lair

"On a des appels du 115 différents par rapport aux autres jours. Par exemple, de personnes isolées qui, d'habitude, n'appellent pas le 115 mais là, ont envie de partager un moment convivial, raconte Elodie Meunier, responsable de l'association. Il y a d'ailleurs des bénévoles qui y participent tous les ans car ce sont des maraudes particulières."

C'est le cas de Dominique qui va passer sa 12e soirée de Noël dans l'Autobus du Samusocial. "Je la trouve plus triste que les autres donc il faut être là pour ces gens qui n'ont personne d'autre à qui parler." Mais évidemment, ce n'est pas toujours facile. Dominique se souvient par exemple de cet homme qui ne voyait plus ses enfants et qui avait fini par pleurer.

Les bénévoles ont donc une attention particulière et une vigilance accrue pour les personnes rencontrées le soir du réveillon. "C'est très compliqué pour certains, quand, le soir du 24 décembre, les rues de Rouen sont animées et que d'un coup, les stores des magasins se ferment, les rues se vident et qu'ils se retrouvent seuls. C'est des moments qui peuvent être source d'angoisse", souligne Elodie.

Alors avec quelques chocolats, des cadeaux et surtout des mots, les bénévoles vont, une nouvelle fois cette année, essayer de réchauffer les cœurs et de réconforter.