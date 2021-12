Noël 2021 : trois messes de minuit organisées en Dordogne

Trois messes de minuit sont organisées en Dordogne ce 24 décembre pour célébrer Noël. Deux à Périgueux, et une à Bergerac.

Il y aura trois messes à minuit le 24 décembre en Dordogne. A Périgueux, ce sera à la cathédrale Saint-Front et à l'église du Toulon. Une troisième messe de minuit aura lieu à l'église Notre-Dame à Bergerac. Elle est en travaux depuis 2019 et elle rouvre ses portes au public uniquement pour Noël.

Concernant le protocole sanitaire, ce sera gel hydroalcoolique et port du masque obligatoires. "On ne pourra enlever son masque que pour communier, si on le veut", précise le père Christian Dutreuil, recteur de la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Pas de jauge prévue à l'entrée des églises.