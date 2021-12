Noël 2021 : trois conseils de Normands pour un repas de fête sans chamaillerie

On a toutes et tous vécu un Noël qui dégénère. Actualité oblige, les sujets de dispute risquent d'être nombreux cette année alors quinze jours avant le réveillon, des Caennais et Caennais livrent leurs règles d'or pour un repas apaisé.

On ne va pas se mentir : Noël, c'est se retrouver en famille et c'est aussi retrouver les petits conflits qui vont avec. Après un Noël sous restrictions l'an passé, en 2020, beaucoup de familles espèrent se retrouver réunies cette année au pied du sapin. Cette joie pleine d'impatience résistera-t-elle aux petites chamailleries, qui engendrent les grandes disputes à table ? Pas sûr !

Cela nous est arrivé, à toutes et tous, au moins une fois : le débat qui part un peu en vrille, le ton qui monte et les noms d'oiseaux qui ne sont pas très loin. Pour survivre et éviter les turbulences pendant les fêtes de fin d'années 2021, de jeunes Caennais et Caennaises nous donnent leurs astuces.

Règle numéro 1 : les sujets à éviter

Les sujets à ne surtout pas aborder ni à table ou ni au pied du sapin sont légions. Certains sont dans l'air du temps, "comme le Covid ou plutôt la vaccination", répondent sans hésiter Sacha et Romane, 15 ans. S'il y a finalement un grand sujet qui fait l'unanimité contre lui et qui est un grand classique indémodable, c'est "la politique !" C'est le premier sujet de disputes, reconnaît Anne, "avec l'élection présidentielle qui se profile en plus en 2022, effectivement, en matière de sujets d'engueulade, il y a de quoi faire !"

Méfiez-vous aussi de ces sujets à l'air inoffensif mais qui se révèlent tout aussi clivants : la nourriture ! Valentin, 18 ans, recommande de "ne pas mettre trop de beurre" : "Mon grand-père met énormément de beurre parce qu'il est habitué et ça ne plaît pas forcément à ma belle-mère alors ça crée des petites tensions."

Règle numéro 2 : fuir !

Observer et rester en dehors surtout du débat, c'est un très bon calcul, admet Valentin : "Quand mon grand-père et ma belle-mère se disputent à cause du beurre, j'observe parce que c'est ridicule et que ça en devient drôle !" Fabien, lui, a une méthode imparable pour détendre tout le monde : "Un petit apéro et c'est bon !" Avec modération, bien sûr.

Si l'apéro n'a pas assez détendu les esprits et que le conflit est sur le point d'exploser, Alexia a une bonne tactique : "Je fais style je n'ai pas entendu ou je fais genre je vais faire la vaisselle ou chercher un truc !" La fuite, dans certains cas, est l'option la plus raisonnable, assurent Matteo et Vincent, 15 ans : "Au bout d'un moment, il faut laisser tomber et changer de pièce, aller retrouves ses cousins dans la chambre !"

Règle numéro 3 : ça ne sert à rien de s'énerver

La sagesse sort de la bouche des ados. Sacha, Romane, Matteo et Vincent sont unanimes : "Franchement, ça ne sert à rien de s'énerver, c'est Noël, le but, c'est d'avoir une bonne ambiance et pas de tout gâcher." Matteo lâche tout de même avec un sourire : "Même si j'ai souvent raison dans les débats et que ça énerve ma famille."

Allez, cette année, l'objectif : ne pas s'énerver à Noël, ce sera comme une bonne résolution avant l'heure. Et si ces conseils ne suffisent pas, il existe de nombreux guides de survie à l'usage des fêtes sur Internet et ce, pour tous les profils.