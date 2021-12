Noël : 5 conseils pour éviter les sujets qui fâchent pendant les fêtes

La politique, la religion, les vaccins et la crise sanitaire... Cette année encore, les sujets de discorde ne manquent pas aux réunions de famille. Quand la conversation dévie sur des thèmes polémiques, les fêtes de familles peuvent devenir une épreuve. Jérémie Arnol, coach de vie et hypnothérapeute installé à Sens, nous donne des conseils pour éviter les tensions qui peuvent gâcher les retrouvailles.

Jérémie Arnol est hypnothérapeute et coach à Sens. - J.Arnol

1 - Se préparer mentalement à rester calme

Pour contourner les tensions, le coach de vie explique que la clé, c'est d'anticiper : "la plupart du temps, on ne choisit pas les choses consciemment. On ne choisit pas l'état émotionnel dans lequel on vit les choses. Donc ça peut être bon de décider soi-même, avant d'aller au dîner ou au déjeuner, dans quel état on a envie d'être. Cela permet de diriger l'esprit dans une direction", explique Jérémie Arnol. "Les gens vivent et réagissent aux événements, alors qu'on peut aussi être proactif".

2 - Eviter de critiquer, valoriser l'autre

"Si on veut récolter du miel, ça ne sert à rien de bousculer la ruche", explique Jérémie Arnol, "si je veux passer un bon moment avec les gens, il faut éviter la critique. Elle est vaine car cela met les gens sur la défensive et les pousse à se justifier. J'invite plutôt les gens à chercher à comprendre, à questionner, à s'intéresser pleinement à l'autre. On a tous le désir d'être important et c'est un des désirs qui sont le moins satisfaits dans notre société, que ce soit à la maison ou au travail. Donc si on veut passer une bonne soirée, si on a à l'esprit que les autres ont besoin d'être important aux yeux des autres, si on a conscience que nous aussi, on a ce besoin, eh bien ça peut être magique ! Cela facilite grandement les relations".

3 - Relativiser le "conflit"

Les échanges de points de vue différents ne sont pas forcément très graves, selon Jérémie Arnol : "la plupart du temps, les gens font l'amalgame entre conflit et désaccord ou différence de point de vue. Et comme ça les touche au niveau émotionnel, ils ont l'impression d'être en conflit. Mais en réalité, on est tous différent et on a tous un point de vue qui peut être différent".

4 - Désamorcer en privé

Dans certains cas, il est aussi possible d'avoir une petite discussion en privé avec celle ou celui qu'on sait en désaccord sur certains sujets : "je conseiller d'aller trouver les personnes concernées, et de leur expliquer que vous avez envie de passer un bon moment avec elles, de profiter, de transmettre l'amour et l'affection que vous pouvez avoir les uns pour les autres, et que pour ce faire, on pourrait se mettre d'accord pour ne par aborder tel ou tel sujet", poursuit le coach.

5 - Ne pas essayer de convaincre

Parfois, quand éviter les désaccords s'avère impossible, Jérémie Arnol, conseille tout simplement de prendre de la distance, de ne pas tenter à tout prix de convaincre, ce qui est quasi impossible selon lui : "à partir du moment où on cherche à prouver à l'autre qu'il a tort, dans tous les cas, il n'y a pas de vainqueur ! Chercher à changer l'opinion des autres, ça fait vriller encore plus de tous les côtés. Mieux vaut couper court et dire "ce sujet, je ne préfère pas l'aborder avec toi ! Je t'aime tonton, je t'aime tata, mais sur ce sujet-là, je ne suis pas d'accord, je préfère qu'on n'en parle pas".