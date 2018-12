Noël : 91 messes en deux jours dans le département de la Mayenne

Noël approche et les cérémonies religieuses se multiplient dans le département avec pas moins de 91 messes en deux jours. Voici le programme.

Pontmain, France

Pour la veillée de Noël et le jour de Noël, 91 messes sont célébrées partout dans le département, dans les paroisses mayennaises, le sanctuaire de Pontmain, et les quatre principaux monastères et abbayes de la Mayenne. Voici quelques-uns de ces rendez-vous religieux.

Ce lundi 24 décembre :

Bais, Église Bienheureux-Jacques-Burin (20h30) / Laval, Basilique Notre-Dame-d'Avesnières (18h30), à La Trinité-Avesnières-Cordeliers (22h-23h). Cossé-Le-Vivien, Église La-Sainte-Famille-sur-Oudon (20h), Montsûrs, Église Les-Trois-Marie-de-la-Jouanne (18h30), Ernée, Église Notre-Dame-de-Charné (18h), Landivy, Église Notre-Dame-De-Pontmain (18h), ST-Georges-Buttavent, Église Notre-Dame-du-Hec (18h30), OISSEAU, Église Notre-Dame-du-Hec (18h30), Évron, Basilique Notre-Dame-en-Coévrons (18h), Évron, Basilique Notre-Dame-en-Coévrons (22h), Mayenne, Basilique Notre Dame (18h), Le Pas; Église Notre-Dame-sur-la-Varenne (18h30), Louverné, Église Saint Melaine en Val de Jouanne (18h30), Sainte-Suzanne, Église Saint-Barnabé-en-Charnie (18h30), SAINT-PIERRE-LA-COUR, Église Saint-Bernard-de-Clermont (18h30), Saint-Berthevin, Église Saint-Berthevin (18h30), Craon Église Saint-Clément-du-Craonnais (20h), Aron, Église Sainte-Anne-sur-Aron (18h30).

Mardi 25 décembre :

Izé, Église Bienheureux-Jacques-Burin (10h), Laval Notre-Dame-des-Cordeliers La Trinité-Avesnières-Cordeliers (10h30), Saint-Poix, Église La-Sainte-Famille-sur-Oudon (10h30), Martigné-sur-Mayenne, Église Les-Trois-Marie-de-la-Jouanne (10h30), Ernée, Église Notre-Dame-de-Charné (10h30), Pontmain, Ehpad Notre-Dame-de-Pontmain (10h30), Gorron, Église Notre-Dame-du-Bignon (10h30) 22h EVRON Basilique Notre-Dame-en-Coévrons, Ambrières-les-Vallées, Église Notre-Dame-sur-la-Varenne (10h30), Courcité, Église Saint-Nicolas-du-Haut-Maine (10h30), Meslay-du-Maine, Église Saint-Pierre-du-Maine (10h30), Pontmain, Basilique Sanctuaire de Pontmain (11h), Le Horps Église St-Fraimbault-en-Lassay (10h30), Entrammes, Abbaye ND du Port-du-Salut (11h).