Noël à domicile à la résidence autonomie Les Alpins

Comédiens, chanteurs et magiciens ont rendu visite aux habitants de la résidence autonomie Les Alpins à Grenoble ce mercredi 15 décembre. Cet événement s'est tenu dans le cadre de l'opération "Noël à domicile" organisée par la mairie, le Centre communal d'action sociale et de nombreux artistes.

Eddy Mitchell, Jacques Brel ou encore Edith Piaf. Tout le répertoire de la chanson française a été passé en revue par les artistes venus à la résidence Les Alpins à Grenoble ce mercredi 15 décembre. Le chant n'était pas le seul art mis à l'honneur. Tours de magie, danse, poésie ou encore jonglage ont attiré l'attention des 56 habitants de la résidence.

Le hall est décoré pour les fêtes © Radio France - Chloé Cenard

Le respect des règles sanitaires

Artistes, résidents et personnels soignants étaient évidemment masqués mais pour respecter les jauges, les organisateurs ont dû redoubler d'imagination. Ainsi, les artistes ont commencé par faire des animations dans le hall puis sont allés d'étage en étage pour rencontrer les résidents sur chaque palier. "Heureusement qu'on a un peu d'animation, ça donne un peu de gaieté. On en a besoin parce qu'on ne sort pas trop. Moi ça fait deux mois que je ne sors pas, ça fait beaucoup. Mais là, on est bien, ça nous redonne de la vie", affirme Josette, l'une des résidentes.

Les artistes chantent au 3ème étage © Radio France - Chloé Cenard

Eric Piolle était présent sur place, accompagné de Kheira Capdepon, adjointe aux personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles. "Ces fêtes d'année sont évidemment des temps, normalement, de réjouissance et là avec le Covid-19, on a souhaité ne pas abandonner cet esprit de Noël. Pendant cette période, la lutte contre l'isolement est très importante. Donc pour nous, c'est important de prendre soin des aînés", assure le maire de Grenoble.

Eric Piolle chante la vie en rose avec l'une des artistes © Radio France - Chloé Cenard

Ces "rencontres artistiques pour les aîné-es" ont commencé le 14 décembre et se poursuivront jusqu'au 31 décembre.