Noël à la SPA de Chamarande : "Attention à l'animal cadeau !"

Au refuge SPA de Chamarande (Essonne), Pauline, 24 ans, est revenue ce matin pour chercher Gandhi, un petit chat noir d'un an. La jeune femme va le chercher à la chatterie, le sort de sa cage et prend une vidéo du félin pour son petit ami : "Tu dis coucou à papa?", rigole Pauline, en caressant son nouveau compagnon. "Je crois que ça embête pas mal mon copain de ne pas être là", s'amuse-t-elle.

Gandhi, de son côté, piaffe, ou plutôt miaule d'impatience : c'est le plus bavard de la chatterie. "Ce qui nous a fait craquer c'est qu'il se frotte partout, il est hyper câlin, affectueux, il n'est pas du tout agressif", sourit Pauline.

Pas un cadeau de Noël !

Remontée à l'accueil pour signer des papiers avant d'emmener son nouveau chat chez elle, Pauline explique, à côté du sapin de Noël de l'association, que Gandhi n'est absolument pas un cadeau de Noël, c'est un choix de couple réfléchi : "Ca fait plus de trois ans que je voulais un chat, mon copain a craqué, je me suis dit "il faut en profiter", mais non non non, un animal c'est pas un cadeau, ce n'est pas un coup de tête ! ", rassure Pauline.

Cécile Lebugle, agent d'accueil au refuge de Chamarande, est très vigilante sur ce point :

On questionne beaucoup les gens, et quand on sent qu'on est plus sur une démarche de "je cherche à faire plaisir à mon fils, à ma fille, faire un cadeau pour Noël", là on va creuser un peu plus. Il y a d'autres façons de faire une surprise, comme arriver les yeux bandés à la SPA pour adopter par exemple. Dans tous les cas il faut que ce soit un choix réfléchi et que l'animal et l'adoptant se rencontrent au préalable.

Cécile Lebugle explique que le refuge de Chamarande, comme tous ceux d'Ile-de-France, est actuellement plein, elle s'inquiète donc d'une possible vague d'abandons courant janvier :

La SPA s'inquiète d'une vague d'abandons en janvier Copier

Pour adopter un animal, vous devez au préalable prendre rendez-vous sur le site de la SPA, puis ramener une pièce d'identité et un justificatif de domicile le jour de l'adoption. Pour un chat comptez environ 150 euros, 300 euros pour un chien.