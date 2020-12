Noël à Saint-Vincent-de-Tyrosse : une habitante offre le sapin de la ville

Aurélie Tardieu habite à Saint-Vincent-de-Tyrosse depuis 10 ans et dans son jardin ce sapin de plus de 10 mètres de haut, planté par les anciens propriétaires de la maison il y a une vingtaine d'années. Un arbre devenu bien trop grand, gênant et un peu dangereux pour Aurélie, qui a donc décidé de le faire couper.

Mais, la Tyrossaise n'a pas oublié ses racines alsaciennes :"En Alsace, c'est quelque chose qui se fait très très souvent. Les administrés proposent leurs beaux sapins pour faire les décorations des villes". C'est donc spontanément qu'elle prend contact cet été avec la mairie dans le but de le faire couper à Noël.

Les services techniques sont venus en début de semaine couper l'immense conifère, qu'il a d'ailleurs fallu rabattre un peu pour le faire rentrer sur la place. "On trouvait que c'était une chouette idée qu'il puisse terminer sa vie pour les fêtes de Noël et en faire profiter tous les Tyrossais une dernière fois, une jolie déco pour la ville qui depuis quelques années fait de gros efforts pour les fêtes de fin d'année, avec des super décorations. On avait envie d'y participer et y mettre aussi notre petite touche avec ce joli sapin qui trône plutôt bien sur cette place du foirail".

Aurélie avoue une petite fierté de voir son sapin exposé ainsi, elle et aussi ses enfants : "J'ai deux petites filles qui sont relativement fières de pouvoir dire à leurs copines que le joli sapin de Tyrosse c'est celui qui était dans notre jardin."

Pas d'autres sapins à couper dans les années à venir dans le jardin d'Aurélie, mais elle espère que "d'autres Tyrossais pourront continuer cette petite tradition qui serait plutôt sympa !"

Les festivités de Noël à Saint-Vincent-de-Tyrosse

A défaut d’animations festives de plein air non autorisées cette année, la ville a misé sur les illuminations avec de nouvelles guirlandes à led, bien moins énergivores que les guirlandes classiques. De nouvelles illuminations habillent donc l’avenue Nationale, la place du Foirail et le parc des Arènes.

Le marché du samedi a repris le 28 novembre dernier. A l’occasion des fêtes de fin d’année, deux marchés exceptionnels se tiendront les samedi 19 et mercredi 23 décembre de 8h à 17h, avec notamment de l’artisanat d'art et autres idées de cadeaux.